Заболеваемость коронавирусом в Башкирии за сутки снизилась до 1700 человек

14:04, 14 мар 2022

На оперативке в правительстве Башкирии заслушали доклад главы Минздрава Максима Забелина. Министр сообщил актуальные данные по заболеваемости COVID-19 в республике.







Согласно официальной статистике, за сутки зарегистрировано 1700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день заболели 262 323 человека.



За последние 24 часа были выписаны 1805 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 227 800.





Активными носителями инфекции остаются более 29 тысяч человек. Амбулаторно получают лечение 28 937 больных, в стационарах находятся 190 пациентов, в том числе 28 — в палатах интенсивной терапии.



— Они получают необходимое лечение в соответствии со стандартами и методическими рекомендациями, обеспечены за счет республиканского и федерального бюджетов лекарственными препаратами полностью, — сказал Максим Забелин.



Также чиновник рассказал, что первым компонентом привились 2 490 986 жителей, полностью завершили вакцинацию 2 355 326.

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