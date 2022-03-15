В Башкирии не планируют отменять масочный режим: Роспотребнадзор

12:35, 15 мар 2022









«В республике заболеваемость коронавирусом идет на убыль, прирост новых случаев за последнюю неделю снизился на 25%. Тем временем, новые заражения COVID-19 продолжают фиксироваться, за последние сутки было выявлено 1 702 случая, это достаточно существенный показатель, и говорить о послаблении эпидемиологических мер пока рано», – рассказала руководитель управления Анна Казак.





Она отметила, что решения об отмене или продлении ограничительных мероприятий в Башкирии принимаются на заседаниях оперативного штаба под руководством главы РБ.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram