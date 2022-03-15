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Коронавирус в Башкирии за последние сутки обнаружен у 1 546 человек

Коронавирус в Башкирии за последние сутки обнаружен у 1 546 человек

13:05, 15 мар 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 15 марта в республике коронавирусом с начала пандемии заболели 263 869 человек.  За последние сутки – 1 546.

В стационарах региона сейчас лечатся 169 человек, в тяжелом состоянии – 24, на ИВЛ – 2. Амбулаторно выздоравливают 27 380 жителей республики. За сутки также зарегистрировали 8 смертей, всего жертвами коронавируса стали 5 405 человек.

Вакцинировано первым компонентом — 2 493 983 человека, полностью завершили вакцинацию — 2 360 239 жителей Башкирии. Количество вакцинированных детей от 12 до 17 лет — 2 880.

Ранее в Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, будут ли снимать антиковидные меры в регионе.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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