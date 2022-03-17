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Сотрудникам скорой помощи в Башкирии повысят зарплату

Сотрудникам скорой помощи в Башкирии повысят зарплату

11:44, 17 мар 2022

В Башкирии сотрудникам скорой помощи повысят зарплату в зависимости от категории и стажа. Соответствующее соглашение министерство здравоохранения республики заключило с профсоюзом медработников России.

«Принимаем первый шаг, направленный на улучшение социального партнерства, на повышение уровня заработной платы в первую очередь сотрудников скорой медицинской помощи, водителей. Это шаг, который укрепит и сплотит наши коллективы. Сумма будет зависеть от медицинских организаций, приняли решение, что будут изменения в коллективных договорах. Соглашение бессрочное», — сказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин.


Согласно документу, сотрудникам скорой помощи повысят доплаты: за работу в ночное время с 50% до 80%, а водителям за помощь в переноске лежачих пациентов — на 20%.

Изменения затронут 2 тысячи фельдшеров службы СМП и около 1 тысячи водителей.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: здравоохранение
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