Житель Башкирии неожиданно узнал в поликлинике о своей беременности

14:45, 17 мар 2022

С неожиданной ситуацией столкнулся житель уфимской Черниковки при прохождении медосмотра в поликлинике по месту жительства – оказалось, что, согласно данным медицинской программы, он наблюдается по беременности, причем сразу в двух женских консультациях.







Кроме того, в его личных данных в базе указаны ряд серьезных заболеваний, а также зафиксированы многочисленные посещения различных медучреждений.



В республиканском Минздраве пояснили, что в программе произошел технический сбой – сейчас с ошибкой разбираются специалисты. В ведомстве также отметили, что ситуация не носит массовый характер.





«При объединении медорганизаций, скорее всего, произошло наслоение. Все его посещения одноразовые. С пациентом разговаривали, нашли взаимопонимание. В службу техподдержки ГИС РМИАС (Республиканская медицинская информационно-аналитическая система – прим.ред.) обратились с просьбой исправить ситуацию и удалить несуществующие посещения». – прокомментировали в пресс-службе Минздрава РБ.





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