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Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки диагностирован у 792 человек

Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки диагностирован у 792 человек

16:11, 21 мар 2022

На 15 часов 21 марта в Башкирии зафиксировано 270 090 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки заболели еще 792 человека.

За период пандемии инфекцию победили 246 560 жителей республики. Из них 1231 пациент выписался за последние сутки. Число жертв коронавируса увеличилось до 5472. За последние 24 часа скончались 6 человек.

Вакцинация от коронавируса продолжается. Первым компонентом привились 2 505 687 человек. Прошли все этапы иммунизации 2 376 377.

Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, что будет с масочным режимом в республике. Он уточнил, что к плановой работе вернулись сотрудники первичного звена, амбулаторно-поликлинические заведения.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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