Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки диагностирован у 792 человек
16:11, 21 мар 2022
На 15 часов 21 марта в Башкирии зафиксировано 270 090 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки заболели еще 792 человека.
За период пандемии инфекцию победили 246 560 жителей республики. Из них 1231 пациент выписался за последние сутки. Число жертв коронавируса увеличилось до 5472. За последние 24 часа скончались 6 человек.
Вакцинация от коронавируса продолжается. Первым компонентом привились 2 505 687 человек. Прошли все этапы иммунизации 2 376 377.