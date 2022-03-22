Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии первых пациентов принял еще один новый ковид-госпиталь

В Башкирии первых пациентов принял еще один новый ковид-госпиталь

09:49, 22 мар 2022

В инфекционном центре есть все необходимое для лечения больных COVID-19.

На западе Башкирии открылся новый клинико-диагностический инфекционный центр. Медучреждение построили в Туймазах.

Глава республики Радий Хабиров рассказал, что ковид-госпиталь уже принял новых пациентов.

— Мы сделали максимум, чтобы создать в госпитале комфортные условия для пациентов и врачей. В нем есть все необходимое лечебное и диагностическое оборудование: КТ, УЗИ, рентген-аппараты, — отметил руководитель региона. — В госпитале работают медики с высокой квалификацией и огромным опытом в лечении коронавируса.

В инфекционном центре просторные и светлые боксы. Каждое койко-место оснащено подачей кислорода.

Читайте также:

В Башкирии участились звонки от мошенников призывающих закупать лекарства
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Туймазы Коронавирус в Башкирии
Читайте также

В Башкирии открыли еще один инфекционный госпиталь
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии открыли еще один инфекционный госпиталь
Стало известно, когда примет первых пациентов новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке
Здравоохранение в Башкирии
Стало известно, когда примет первых пациентов новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке
Глава Башкирии показал, как изнутри выглядит новый инфекционный госпиталь в Зубово
Здравоохранение в Башкирии
Глава Башкирии показал, как изнутри выглядит новый инфекционный госпиталь в Зубово
В Башкирии назвали дату открытия инфекционного центра под Уфой
Экономика в Башкирии
В Башкирии назвали дату открытия инфекционного центра под Уфой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: