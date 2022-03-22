В Башкирии первых пациентов принял еще один новый ковид-госпиталь
09:49, 22 мар 2022
В инфекционном центре есть все необходимое для лечения больных COVID-19.
На западе Башкирии открылся новый клинико-диагностический инфекционный центр. Медучреждение построили в Туймазах.
Глава республики Радий Хабиров рассказал, что ковид-госпиталь уже принял новых пациентов.
— Мы сделали максимум, чтобы создать в госпитале комфортные условия для пациентов и врачей. В нем есть все необходимое лечебное и диагностическое оборудование: КТ, УЗИ, рентген-аппараты, — отметил руководитель региона. — В госпитале работают медики с высокой квалификацией и огромным опытом в лечении коронавируса.
В инфекционном центре просторные и светлые боксы. Каждое койко-место оснащено подачей кислорода.