В Башкирии первых пациентов принял еще один новый ковид-госпиталь

09:49, 22 мар 2022

В инфекционном центре есть все необходимое для лечения больных COVID-19.



На западе Башкирии открылся новый клинико-диагностический инфекционный центр. Медучреждение построили в Туймазах.







Глава республики Радий Хабиров рассказал, что ковид-госпиталь уже принял новых пациентов.



— Мы сделали максимум, чтобы создать в госпитале комфортные условия для пациентов и врачей. В нем есть все необходимое лечебное и диагностическое оборудование: КТ, УЗИ, рентген-аппараты, — отметил руководитель региона. — В госпитале работают медики с высокой квалификацией и огромным опытом в лечении коронавируса.



В инфекционном центре просторные и светлые боксы. Каждое койко-место оснащено подачей кислорода.

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Фото: соцсети Радия Хабирова