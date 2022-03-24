В Башкирии пациентов просят приносить на прием к врачу бумагу

10:00, 24 мар 2022

В последние недели стоимость офисной бумаги выросла в несколько раз. В ФАС России уже пообещали проверить обоснованность роста цен. Однако в медучреждениях Башкирии уже начались проблемы.







Так, жителей села Кандры, которым необходимо распечатать анализы, просят приносить с собой бумагу. В поликлинике наблюдается дефицит материала. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях газеты «Кандринский вестник».



Подобное объявление увидели и пациенты Раевской ЦРБ. Чтобы получить рецепт на лекарство или результаты анализов, нужно принести с собой бумагу.



В пресс-службе Минздрава Башкирии нам сообщили, что проблем с бумагой нет.





— Данная информация не достоверна. В медицинских учреждениях Республики Башкортостан имеются бумага и другие расходные материалы. Все канцелярские товары закупаются медицинскими организациями централизованно и выдаются согласно потребности, — подчеркнули в министерстве. — Ранее в Минпромторге рассказали, что в Башкирии достаточное количество офисной бумаги. В России рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. Работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.





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