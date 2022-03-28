Азат Рахматуллин назначен и.о. министра здравоохранения Башкирии

15:07, 28 мар 2022

В Башкирии назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения Башкирии. Эту должность занял первый замминистра Азат Рахматуллин. В 2010-2015 годах господин Рахматуллин возглавлял РКБ.







Азат Рахматуллин родился в апреле 1972 года в Сибае. Окончил Башкирский госмедуниверситет. Карьеру начинал врачом-интерном в хирургическом отделении ГКБ №6 Уфы, позже работал хирургом в ГКБ №13 Уфы. В 2001 году перевелся в Сибай, работал хирургом Сибайской городской больницы.





В 2002 году получил назначение заместителем главврача этой больницы по медчасти. В 2004 году перешел на работу в минздрав, где занял должность главного специалиста отдела кадров. Совмещал эту работу с работой хирурга сосудистой хирургии клиники БГМУ. В 2005 году назначен заместителем главного врача по медицинской части РКБ. В 2007 году возглавил РКБ. В 2010 году уступил эту должность бывшему замглавы минздрава Андрею Евсюкову.





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