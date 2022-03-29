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Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом

Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом

12:04, 29 мар 2022

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, количество участников деловых, культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий в республике, для проведения которых не требуется решение регионального оперштаба, увеличилось с 30 до 200 человек.

В мероприятиях, которые организуют госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, могут принимать участие свыше 200 человек. При этом массовые мероприятия (за исключением тех, которые проходят в учреждениях культуры и образования) с количеством участников более 500 человек должны проводиться с учётом требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Жителям Башкортостана, а также тем, кто находится на территории республики, рекомендуется пройти вакцинацию или ревакцинацию против коронавирусной инфекции.

Отменяются требования об обязательном соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 м и нанесении соответствующей разметки, о необходимости ношения перчаток во время работы, запрет на проведение собраний трудового коллектива и иных массовых мероприятий с количеством участников более 30 человек, а также рекомендация о переводе на дистанционный режим не менее 50 процентов работников.


Руководители госорганов и муниципалитетов могут возобновить проведение личных приёмов граждан.

Работодатели должны обеспечить соблюдение методических рекомендаций Роспотребнадзора по противоэпидемическим мероприятиям во время распространения штамма «омикрон».

При этом обязанность соблюдения масочного режима сохраняется в полном объёме.


Также сохраняется требование предъявлять сертификаты о вакцинации против COVID-19, о перенесенном коронавирусе, о наличии медицинских противопоказаний к прививке при посещении мероприятий в закрытых помещениях с количеством зрителей свыше 500 человек, в том числе спортивных матчей. Перечень документов для допуска на такие мероприятия дополнен сертификатом о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю COVID-2019.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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