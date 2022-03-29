Что делать при отсутствии нужного лекарства в аптеке - ответ Минздрава Башкирии

20:14, 29 мар 2022

По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой рекомендованный минздравом порядок действия может простимулировать поставки, заявила об этом она на брифинге 29 марта.







В минздраве Башкирии дали конкретную инструкцию о том, что делать, если нужного пациенту препарата нет в той или иной аптеке. Ирина Кононова рекомендует в таком случае обратиться в Росздравнадзор для того, чтобы аптечная организация была простимулирована к отметке о выводе препарата из оборота.



Особое внимание обратила Кононова на систему «Честный знак», если в аптеке препарата нет, а в «Честном знаке» есть, то в Росздравнадзор нужно сообщить для того, чтобы препарат могли своевременно вывести из оборота и не вводить граждан в заблуждение.





Также на брифинге напомнили, что именно система «Честный знак» это наилучший и самый достоверный способ узнать о наличии того или иного лекарственного средства.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru