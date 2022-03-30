Минздрав Башкирии назвал недоступный для лечения детей препарат

08:50, 30 мар 2022

Речь идет о препарате этосуксимид, который находится в дефектуре с марта 2021 года и редко используется в России, сообщила Ирина Кононова на брифинге 29 марта.







Несмотря на то, что препарат уже более года проблематично найти в России, так как его отказался производить производитель. Вместе с тем в минздраве в третий раз будут пытаться закупить этот препарат, то есть в минздраве «продолжают объявляться» и готовы забирать даже малые партии.



Применяется препарат в основном у маленьких пациентов, в прошлом году для них нашлась ограниченная партия, но дети обеспечивались по списку-реестру. Сегодня препарата в России нет.





Таких детей у нас 19 человек. На первый квартал эти дети обеспечены, на второй несколько упаковок есть, и мы постараемся, чтобы сейчас в панику никого не вводить, препарат подобрать и отдать максимально возможно, переместить с остатков на распределение. В принципе до июня мы должны с этим реестром обеспечиться, для новых пациентов мы будем подбирать новый метод лечения.

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Фото: из архива newsbash