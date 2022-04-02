08:34, 02 апр 2022

Жители Башкирии смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках. Соответствующий закон принят в ходе 42-го заседания Госсобрания РБ 6 созыва.







Депутаты Госсобрания РБ большинством голосов проголосовали за принятие документа в целом. Изменения вносятся в закон РБ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в Республики Башкортостан». Теперь обеспечивать вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, смогут все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, независимо от их организационно-правовой формы. Порядок обеспечения медучреждений иммунобиологическими препаратами будет утверждать правительство РБ.





Заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания РБ Милана Скоробогатова отметила, что законопроект был разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.



В действовавшей ранее редакции закона все права и обязанности по реализации государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней были возложены исключительно на организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Однако при этом в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, включены медучреждения разных организационно-правовых форм. Принятый закон это противоречие убирает. Жители республики смогут проходить вакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок в любой удобной для них клинике, работающей в системе ОМС.









Напомним, что в календарь включены прививки против 24 заболеваний, в том числе против коронавирусной инфекции, бешенства, клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А и В, менингококковой инфекции и другие.





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