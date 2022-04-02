Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Жители Башкирии смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках

Жители Башкирии смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках

08:34, 02 апр 2022

Жители Башкирии смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках. Соответствующий закон принят в ходе 42-го заседания Госсобрания РБ 6 созыва.

Депутаты Госсобрания РБ большинством голосов проголосовали за принятие документа в целом. Изменения вносятся в закон РБ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в Республики Башкортостан». Теперь обеспечивать вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, смогут все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, независимо от их организационно-правовой формы. Порядок обеспечения медучреждений иммунобиологическими препаратами будет утверждать правительство РБ.


Заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания РБ Милана Скоробогатова отметила, что законопроект был разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

В действовавшей ранее редакции закона все права и обязанности по реализации государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней были возложены исключительно на организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Однако при этом в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, включены медучреждения разных организационно-правовых форм. Принятый закон это противоречие убирает. Жители республики смогут проходить вакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок в любой удобной для них клинике, работающей в системе ОМС.



Напомним, что в календарь включены прививки против 24 заболеваний, в том числе против коронавирусной инфекции, бешенства, клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А и В, менингококковой инфекции и другие.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
Читайте также

Путин обязал частные клиники бесплатно прививать россиян
---
Путин обязал частные клиники бесплатно прививать россиян
Что делать, если из-за отсутствия прививки вас просят написать заявление об увольнении
Человек и закон в Башкирии
Что делать, если из-за отсутствия прививки вас просят написать заявление об увольнении
Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок
Здравоохранение в Башкирии
Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок
В Башкирии изменились условия получения бесплатных соцуслуг
Общество в Башкирии
В Башкирии изменились условия получения бесплатных соцуслуг


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: