Коронавирус в Башкирии обнаружен еще у 499 человек

14:18, 04 апр 2022

На 4 апреля 2022 года в республике зарегистрирован 278 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки заболели еще 499 человек, об этом на оперативном совещании сообщил замминистра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин.







Всего из больниц было выписано 269 728 человек. На стационарном лечении находится 71 пациент, из них тяжелых 9. На амбулаторном лечении 2809 жителей. За последние сутки жертвами коронавируса стали 3 человека. Общее число достигло 5543.



В планах у властей вакцинировать 2 484 667 человек. Первый компонент прививки получили 2 533 367 жителей, завершили процесс иммунизации 2 409 408. Чиновник отметил, что план по вакцинации более чем на 100% выполнен в 44 районах.

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