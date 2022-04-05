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В Башкирии к маю ожидается волна нового штамма коронавируса «омикрон-стелс»

В Башкирии к маю ожидается волна нового штамма коронавируса «омикрон-стелс»

15:44, 05 апр 2022

Пока что в регионе не выявили ни одного случая, однако продолжаются и профилактические мероприятия, заявила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на брифинге 5 апреля.

Комментируя ситуацию с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон-стелс», которого пока не зарегистрировали в Башкирии, в то время как его начинают фиксировать в других регионах, замминистра Кононова заявила, что сейчас в регионе активно проводится профилактика, основой которой продолжает быть вакцинация.

- Мы продолжаем профилактические мероприятия, вакцинацию. Из специфических мероприятий — использование незарегистрированного лекарственного препарата по торговому наименованию Эвушелд для пациентов со сниженным иммунитетом, которым противопоказана вакцинация, - сообщила Ирина Кононова.


Предупредила замминистра и о том, что большие мероприятия, которые возможно еще предстоят, это мероприятия по социальному дистанцированию, ношению масок и обработке рук.

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Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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