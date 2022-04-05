В Минздраве Башкирии рассказали, как формируются цены на лекарства

18:16, 05 апр 2022

На брифинге Минздрава РБ разъяснили порядок ценообразования лекарственных препаратов.



Цена указывается на сайте Государственного реестра лекарственных препаратов.







– Там можно посмотреть цену, она там не предельная, а зарегистрированная, базовая. Это цена, по которой производитель зарегистрировал конкретное торговое наименование, в конкретной упаковке, с определенной фасовкой, дозировкой и т.д. Здесь мы говорим о цене не на международный патентованный препарат, а конкретное торговое наименование. К зарегистрированной цене может применяться оптовая и розничная надбавки, – объяснила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова.



Чем отличается организованная закупка для льготных категорий граждан, когда объем закупки большой, от покупки в розницу?





По словам Ирины Кононовой, при закупке лекарств для льготников производители и поставщики либо не применяют оптовые надбавки, либо продают цене, которая ниже зарегистрированной.



– В рознице все стараются добавить максимальную предельную надбавку, чтобы получить прибыль от оборота лекарственных препаратов. Цена надбавки утверждена постановлением правительства. Ее можно посмотреть в ГУП «Башфармация», там размещен весь реестр препаратов и указана предельная надбавка, – познакомила с правилами образования цены на лекарства заместитель министра здравоохранения РБ.



Ирина Кононова заявила о стабилизации ситуации с обеспечением рецептурными лекарствами. В первую очередь речь идет о новых поставках препарата L-тироксин для щитовидной железы, который недавно стал дефицитным.









Заместитель министра здравоохранения РБ успокоила жителей республики, сообщив, что если две недели назад в аптечных сетях было порядка 40 тысяч упаковок, то 1 апреля, по данным мониторинга движения лекарств, их насчитывается уже 109 тысяч упаковок. Рынок быстро отреагировал на ажиотажный спрос и 26 – 28 марта аптеки организовали дополнительную поставку препарата.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru