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В Минздраве Башкирии рассказали, как формируются цены на лекарства

В Минздраве Башкирии рассказали, как формируются цены на лекарства

18:16, 05 апр 2022

На брифинге Минздрава РБ разъяснили порядок ценообразования лекарственных препаратов.

Цена указывается на сайте Государственного реестра лекарственных препаратов.

– Там можно посмотреть цену, она там не предельная, а зарегистрированная, базовая. Это цена, по которой производитель зарегистрировал конкретное торговое наименование, в конкретной упаковке, с определенной фасовкой, дозировкой и т.д. Здесь мы говорим о цене не на международный патентованный препарат, а конкретное торговое наименование. К зарегистрированной цене может применяться оптовая и розничная надбавки, – объяснила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

Чем отличается организованная закупка для льготных категорий граждан, когда объем закупки большой, от покупки в розницу?


По словам Ирины Кононовой, при закупке лекарств для льготников производители и поставщики либо не применяют оптовые надбавки, либо продают цене, которая ниже зарегистрированной.

– В рознице все стараются добавить максимальную предельную надбавку, чтобы получить прибыль от оборота лекарственных препаратов. Цена надбавки утверждена постановлением правительства. Ее можно посмотреть в ГУП «Башфармация», там размещен весь реестр препаратов и указана предельная надбавка, – познакомила с правилами образования цены на лекарства заместитель министра здравоохранения РБ.

Ирина Кононова заявила о стабилизации ситуации с обеспечением рецептурными лекарствами. В первую очередь речь идет о новых поставках препарата L-тироксин для щитовидной железы, который недавно стал дефицитным.



Заместитель министра здравоохранения РБ успокоила жителей республики, сообщив, что если две недели назад в аптечных сетях было порядка 40 тысяч упаковок, то 1 апреля, по данным мониторинга движения лекарств, их насчитывается уже 109 тысяч упаковок. Рынок быстро отреагировал на ажиотажный спрос и 26 – 28 марта аптеки организовали дополнительную поставку препарата.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: здравоохранение
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