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Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки обнаружен у 479 человек

Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки обнаружен у 479 человек

11:53, 06 апр 2022

Опубликованы обновлённые данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Башкирии. По данным оперштаба, 6 апреля диагноз подтверждён у 479 человек. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в республике достигло 279 117 человек.

В стационаре лечение получают 99 пациентов. Состояние всех оценивается как удовлетворительное. На домашнем лечении находятся 3 013 жителей республики.

Всего выписано - 270 454 человека, из них 410 за последние сутки. Вакцинацию двумя компонентами прошли 2 413 987 (+1 997 – за сутки) человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии к маю ожидается волна нового штамма коронавируса «омикрон-стелс».

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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