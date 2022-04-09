В Башкирии продолжается вакцинация от коронавируса детей и взрослых

14:00, 09 апр 2022

В Башкирии продолжается вакцинация и ревакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.







Как сообщили в пресс-службе Минздрава РБ, в регионе первым компонентом вакцинированы более 2,5 миллиона человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 2,4 миллиона человек (97,3 процента от подлежащего населения).



Количество ревакцинированных на сегодня составляет 419 717 человек.



Также продолжается вакцинация детей от 12 до 17 лет. В регион поставлено 3 840 доз вакцины «Спутник М». Первым компонентом вакцинированы 3 840 детей, вторым — 2 775.





Напомним, ранее Глава РБ Радий Хабиров сказал, что люди уже устали, но вакцинацию нужно продолжать. А после этого он просил поставить задачу муниципалитетам по ревакцинации. Эту работу необходимо проводить «до тех пор, пока с этой заразой не будет покончено», отметил Глава РБ.





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