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В Башкирии переболевшим коронавирусом положена бесплатная процедура

В Башкирии переболевшим коронавирусом положена бесплатная процедура

13:57, 11 апр 2022

В Башкирии продолжается диспансеризация взрослого населения, а также углубленная диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом. Об этом говорилось в ходе оперативки в правительстве РБ.

— По оперативным данным, всего на текущую дату осмотрено 183 366 человек или 17,8 процента от годового плана. Также продолжается углубленная диспансеризация лиц, перенесших COVID-19, — сообщила и.о. министра здравоохранения РБ Динара Еникеева. — Углубленную диспансеризацию в Башкирии прошли 34 139 человек, что составляет 9,6 процента от плана (план на 2022 год — 357 111).

Комментируя тему диспансеризации, Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что темпы диспансеризации нужно ускорить.


— Чтобы мы этот план выполнили, — отметил руководитель региона. — Пока 1/10 только сделали по лицам после ковида. Это поручение президента, надо его отрабатывать.

Также в ходе оперативного совещания в правительстве обсуждалась тема «поездов здоровья», которые будут путешествовать по территории республики с 18 апреля.

— Уважаемые главы муниципалитетов, один раз я уже просил вас, когда поезда здоровья проезжают, им надо создать условия, — напомнил Радий Хабиров, добавив, что нужно создать удобные условия для размещения поездов и осуществить подвоз жителей, чтобы люди могли комфортно добраться до места медосмотра.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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