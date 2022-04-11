В Башкирии переболевшим коронавирусом положена бесплатная процедура

13:57, 11 апр 2022

В Башкирии продолжается диспансеризация взрослого населения, а также углубленная диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом. Об этом говорилось в ходе оперативки в правительстве РБ.







— По оперативным данным, всего на текущую дату осмотрено 183 366 человек или 17,8 процента от годового плана. Также продолжается углубленная диспансеризация лиц, перенесших COVID-19, — сообщила и.о. министра здравоохранения РБ Динара Еникеева. — Углубленную диспансеризацию в Башкирии прошли 34 139 человек, что составляет 9,6 процента от плана (план на 2022 год — 357 111).



Комментируя тему диспансеризации, Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что темпы диспансеризации нужно ускорить.





— Чтобы мы этот план выполнили, — отметил руководитель региона. — Пока 1/10 только сделали по лицам после ковида. Это поручение президента, надо его отрабатывать.



Также в ходе оперативного совещания в правительстве обсуждалась тема «поездов здоровья», которые будут путешествовать по территории республики с 18 апреля.



— Уважаемые главы муниципалитетов, один раз я уже просил вас, когда поезда здоровья проезжают, им надо создать условия, — напомнил Радий Хабиров, добавив, что нужно создать удобные условия для размещения поездов и осуществить подвоз жителей, чтобы люди могли комфортно добраться до места медосмотра.

Читайте также: В Башкирии продолжается вакцинация от коронавируса детей и взрослых

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



