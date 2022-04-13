Коронавирус в Башкирии: за сутки жертвами болезни стали 3 человека

14:52, 13 апр 2022

С начала пандемии коронавируса в Башкирии болезнь официально подтвердилась у 282 146 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. За последние сутки выявлен 361 случай.



В стационарах находятся 117 человек (в том числе в возрасте 60+ - 76 человек), на амбулаторном лечении – 2 274 пациента (в том числе в возрасте 60+ - 1 577 человек).



За сутки зарегистрировано три смертельных случая, общее число жертв коронавируса достигло 5 570 человек. Всего выписано - 274 185 человек, из них 561 за последние сутки.



Вакцинацию завершили полностью 2 424 441 человек.



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