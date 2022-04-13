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В Башкирии вертолетом санавиации в РДКБ Уфы доставили девочку с перитонитом

В Башкирии вертолетом санавиации в РДКБ Уфы доставили девочку с перитонитом

19:29, 13 апр 2022

Семилетнего ребенка из села Месягутово Дуванского района срочно транспортировали в РДКБ Уфы вертолетом санавиации. В пресс-службе минздрава республики сообщили, что у девочки развился первичный перитонит.

В ведомстве уточнили, что изначально вертолет санавиации с врачами РКБ им. Куватова на борту вылетел в Месягутово для консультации и определения дальнейшей тактики лечения взрослой пациентки.

«Медицинская эвакуация семилетнего ребенка была организована обратным рейсом, в сопровождении врача-анестезиолога Месягутовской больницы в Республиканскую детскую клиническую больницу», — рассказала представитель минздрава РБ.

Отец девочки очень обрадовался такой возможности и выразил медикам благодарность в соцсетях.


«Спасибо им! Доставили дочь за 50 мин. в детскую  республиканскую», - написал житель Месягутово.

Добавим, что мероприятия по развитию санитарной авиации в России реализуются в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

В Башкортостане за 2021 год выполнен 171 вылет, санитарная авиация доставила в учреждения республиканского уровня 181 пациента. Развитие санитарной авиации в РБ внесено Минздравом РФ в список лучших практик реализации региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Дуванский район нацпроект
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