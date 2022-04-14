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В мае, по прогнозам вирусологов, ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом

В мае, по прогнозам вирусологов, ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом

11:48, 14 апр 2022

Благодаря коллективному иммунитету новый подъем заболеваемости коронавирусом будет слабее, чем в феврале, считает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.

Вирусолог отметил, что на данный момент рост заболеваемости новым коронавирусом наблюдается в некоторых странах Европы и Северной Америки. Также коронавирус снова распространяется в Китае. В частности, строгий карантин введен в Шанхае.

«Поэтому через несколько недель подъем заболеваемости можно ожидать и у нас. Но, по всей видимости, цифры будут намного ниже, чем были в февральскую волну, потому что коллективный иммунитет, хотя и ослабевает, но остается на достаточно высоком уровне», — цитирует ученого ТАСС.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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