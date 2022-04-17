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Глава Башкирии рассказал о бесплатном медобследовании в республике

Глава Башкирии рассказал о бесплатном медобследовании в республике

09:49, 17 апр 2022

Жители отдаленных районов Башкирии смогут пройти бесплатное медицинское обследование на современном оборудовании. Об этом своим подписчикам в соцсетях сообщил Глава РБ Радий Хабиров.

— 18 апреля по республике в очередной, четвертый раз отправятся поезда здоровья. Акцию «Здоровая республика — здоровый регион» мы затеяли в 2019 году, чтобы жители даже самых отдаленных населенных пунктов могли пройти обследования и получить лечение у врачей республиканских клиник. Акция оказалась очень востребованной, и с тех пор интерес к ней год от года только растет, — подчеркнул руководитель региона.

Радий Хабиров отметил, что в составе автопоездов поедут передвижные Центры здоровья, флюорографы, маммографы, ФАПы и диагностические центры Республиканской клинической больницы имени Куватова и Республиканского кардиологического центра.


Всего разработано шесть маршрутов: Уфимский, Дуванский, Нефтекамский, Октябрьский, Стерлитамакский и Белорецкий. Все продумано, чтобы охватить наибольшее количество сел и деревень республики.

Первым делом «поезда здоровья» отправятся в Аургазинский, Бирский, Архангельский, Салаватский и Буздякский районы. С расписанием можно ознакомиться на сайте Минздрава РБ.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях
Теги: здравоохранение Хабиров Радий Фаритович
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