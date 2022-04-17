Куда нести клеща на анализ в Башкирии: адреса, телефоны и график работы лабораторий
15:22, 17 апр 2022
Сезон клещей в Башкирии стартовал. Как сообщалось ранее, несмотря на ещё не до конца растаявший снег, в республике уже зафиксированы первые укусы этих насекомых. В региональном управлении Роспотребнадзора проинформировали, что первый случай в этом году зарегистрирован 25 марта, а на 11 апреля в травмпункты региона обратились семь граждан с укусами клещей. Ни один из обследованных особей в Центре гигиены и эпидемиологии РБ инфицирован не был.
Специалисты Роспотребнадзора традиционно предупреждают туристов и любителей походов о вакцинации. Но и с прививкой укушенным клещами стоит обратиться к экспертам, которые должны исследовать членистоногого. Агентство «Башинформ» публикует полный график работы и список пунктов, куда можно отнести клеща на исследование.
УФА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Уфа, ул. Шафиева, 7.
Телефоны: 8 (347) 287-85-23, 8-927-236-32-61 - лаборатория вирусологических исследований; 8 (347) 287-85-24, 8-927-236-07-25 - лаборатория по индикации особо опасных инфекций и полимерной цепной реакции.
График работы: ПН-ПТ 09.00-16.00, перерыв: 13.00-13.30.
Адрес: Уфа ул. К. Маркса, 69.
Телефон: 8 (347) 269-69-69.
График работы: ПН-ПТ 09.00-16.00. Без перерыва.
С 23 апреля без выходных и праздничных дней. Справку по итогам исследования можно получить по телефону или на сайте.
БИРСК
Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Бирск, ул. Калинина, 18.
Телефоны: 8 (34784) 3-47-87, 3-47-89.
График работы: ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00. В субботу и праздничные дни - с 09.00 до 16.00, в воскресенье - выходной.
Справку можно получить по телефону.
СТЕРЛИТАМАК
Стерлитамакский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Стерлитамак, ул. Революционная, 2а.
Телефон: 8 (3473) 30-13-34.
График работы: ПН-ЧТ 9.00-16.00, перерыв 13.00-13.30. В праздничные дни и в субботу 09.00-16.00, в воскресенье - выходной.
Справку можно получить по телефону или через сайт.
НЕФТЕКАМСК
Нефтекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10.
Телефоны: 8 (34783) 4-43-15, 8-917-370-24-44.
График работы: ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00. В субботу и праздничные дни - с 09.00 до 14.00, в воскресенье - выходной.
Результаты можно получить по телефону.
ТУЙМАЗЫ
Туймазинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1.
Телефон: 8 (34782) 7-25-96.
График работы: ПН-ПТ 09.00-16.00, перерыв 13.00-14.00. В субботу и праздники - с 09.00 до 11.00, в воскресенье - выходной.
Справку можно получить по телефону.