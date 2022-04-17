Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Куда нести клеща на анализ в Башкирии: адреса, телефоны и график работы лабораторий

Куда нести клеща на анализ в Башкирии: адреса, телефоны и график работы лабораторий

15:22, 17 апр 2022

Сезон клещей в Башкирии стартовал. Как сообщалось ранее, несмотря на ещё не до конца растаявший снег, в республике уже зафиксированы первые укусы этих насекомых. В региональном управлении Роспотребнадзора проинформировали, что первый случай в этом году зарегистрирован 25 марта, а на 11 апреля в травмпункты региона обратились семь граждан с укусами клещей. Ни один из обследованных особей в Центре гигиены и эпидемиологии РБ инфицирован не был.

Специалисты Роспотребнадзора традиционно предупреждают туристов и любителей походов о вакцинации. Но и с прививкой укушенным клещами стоит обратиться к экспертам, которые должны исследовать членистоногого. Агентство «Башинформ» публикует полный график работы и список пунктов, куда можно отнести клеща на исследование.

УФА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Уфа, ул. Шафиева, 7.

Телефоны: 8 (347) 287-85-23, 8-927-236-32-61 - лаборатория вирусологических исследований; 8 (347) 287-85-24, 8-927-236-07-25 - лаборатория по индикации особо опасных инфекций и полимерной цепной реакции.

График работы: ПН-ПТ 09.00-16.00, перерыв: 13.00-13.30.

Адрес: Уфа ул. К. Маркса, 69. 

Телефон: 8 (347) 269-69-69.

График работы: ПН-ПТ 09.00-16.00. Без перерыва.

С 23 апреля без выходных и праздничных дней. Справку по итогам исследования можно получить по телефону или на сайте.

БИРСК
Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Бирск, ул. Калинина, 18.


Телефоны: 8 (34784) 3-47-87, 3-47-89.

График работы: ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00. В субботу и праздничные дни - с 09.00 до 16.00, в воскресенье - выходной.

Справку можно получить по телефону.

СТЕРЛИТАМАК
Стерлитамакский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Стерлитамак, ул. Революционная, 2а.

Телефон: 8 (3473) 30-13-34.

График работы: ПН-ЧТ 9.00-16.00, перерыв 13.00-13.30. В праздничные дни и в субботу 09.00-16.00, в воскресенье - выходной.

Справку можно получить по телефону или через сайт.

НЕФТЕКАМСК
Нефтекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10.

Телефоны: 8 (34783) 4-43-15, 8-917-370-24-44.

График работы: ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00. В субботу и праздничные дни - с 09.00 до 14.00, в воскресенье - выходной.

Результаты можно получить по телефону.

ТУЙМАЗЫ
Туймазинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1.



Телефон: 8 (34782) 7-25-96.

График работы: ПН-ПТ 09.00-16.00, перерыв 13.00-14.00. В субботу и праздники - с 09.00 до 11.00, в воскресенье - выходной.

Справку можно получить по телефону.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: pexels
Теги: здравоохранение
Читайте также

В Башкирии зафиксированы массовые укусы клещей
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии зафиксированы массовые укусы клещей
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
Общество в Башкирии
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
В Башкирии открыта «горячая линия» по безопасности школьных товаров
Образование в Башкирии
В Башкирии открыта «горячая линия» по безопасности школьных товаров
Руководителем Роспотребнадзора по Башкортостану назначена Анна Казак
Политика в Башкирии
Руководителем Роспотребнадзора по Башкортостану назначена Анна Казак


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: