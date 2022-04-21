В одной из больниц Башкирии вывесили объявление с просьбой приносить с собой шприцы и салфетки

16:59, 21 апр 2022

На двери процедурного кабинета в больнице №2 в Стерлитамаке появилось удивительное объявление, его происхождение объяснили в Минздраве Башкирии 19 апреля.







Объявление размещенное на двери кабинета в больнице №2 города Стерлитамака удивило его пациентов. Со ссылкой на ряд документов в объявлении просили пациентов иметь при себе шприцы и спиртовые салфетки.



Разумеется данная просьба удивила, если не возмутила пациентов и они разместили неоднозначное объявление интернете, где в ответ был получен комментарий ведомства, в котором сообщалось, что шприцов и спиртовых салфеток в больнице в достатке, а странное объявление на двери появилось из-за человеческого фактора – медсестра не так поняла коллег.





- Объявление, которое было вывешено на одном из кабинетов являлось некорректным. Объявление на кабинете приема было вывешено ошибочно медсестрой участка из-за сложившихся недопониманий в ходе рабочих моментов, с персоналом разъяснительная работа проведена, - прокомментировали в Минздраве.



В комментарии минздрава также уточнили, что на 19 апреля некорректное объявление было снято, а все пациенты медучреждения за счет медорганизации обеспечиваются и шприцами и салфетками.





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Фото: соцсети