Путин поблагодарил врача из Башкирии

11:04, 22 апр 2022

Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу городской клинической больницы №1 Стерлитамака Ольге Поповой.







Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 21 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.



Как поясняется в документе, врачу из Стерлитамака Ольге Поповой объявлена благодарность за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.



Ольга Васильевна Попова - доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач Башкортостана, пластический хирург. Она является автором двух монографий, двух авторских изобретений и двух патентов.

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