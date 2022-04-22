Путин поблагодарил врача из Башкирии

Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу городской клинической больницы №1 Стерлитамака Ольге Поповой.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 21 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Как поясняется в документе, врачу из Стерлитамака Ольге Поповой объявлена благодарность за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Ольга Васильевна Попова - доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач Башкортостана, пластический хирург. Она является автором двух монографий, двух авторских изобретений и двух патентов.