В Башкирии опубликовали график работы «поездов здоровья»

11:23, 23 апр 2022

Минздрав Башкирии опубликовал график работы «поездов здоровья». Напомним, бригады медиков выезжают в города и районы в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион».







С 29 по 29 апреля «поезда здоровья» будут работать в шести районах.



В Архангельском районе врачи будут принимать пациентов 25.04-26.04 в селе Бакалдино, 27.04-28.04 в селе Абзаново, 29.04 в деревне Тереклы.



В Салаватском районе «поезда здоровья» будут с 27.04 по 29.04 в селе Лаклы.



В Бирском районе бригады врачей будут работать 25.04 в селе Осиновка, 26.04 в селе Суслово, 27.04-29.04 в селе Бахтыбаево.





В Буздякском районе акция будет организована 25.04-27.04 в селе Комсомол, 28.04.29.04 в селе Ташлыкуль.



В Аургазинский район планируется прибытие «поездов здоровья 25.04-26.04 в деревню Степановка, 27.04-28.04 в село Турумбет и 29.04 в деревню Усман.



В Белорецком районе акция будет проходить 28.04-29.04 в селе Узян.



Записываться к специалистам не нужно — прием ведётся в порядке «живой очереди», уточнили в ведомстве.

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