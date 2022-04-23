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Коронавирусом в Башкирии за последние сутки заболели 173 человека

Коронавирусом в Башкирии за последние сутки заболели 173 человека

17:29, 23 апр 2022

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 173 человек. Об этом сообщила администрация главы республики. С начала пандемии в регионе по состоянию на 23 апреля COVID-19 обнаружили у 284 725 местных жителей.

Выздоровели, по предоставленным данным, 284 725 заболевших, за последние сутки – 220. Сообщается также и о погибших от ковида. За последние 24 часа зарегистрировали два случая, с начала пандемии 5 599 человек.

Ранее Минздрав Башкирии опубликовал график работы «поездов здоровья». Напомним, бригады медиков выезжают в города и районы в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион».

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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