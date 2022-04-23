Коронавирусом в Башкирии за последние сутки заболели 173 человека
17:29, 23 апр 2022
В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 173 человек. Об этом сообщила администрация главы республики. С начала пандемии в регионе по состоянию на 23 апреля COVID-19 обнаружили у 284 725 местных жителей.
Выздоровели, по предоставленным данным, 284 725 заболевших, за последние сутки – 220. Сообщается также и о погибших от ковида. За последние 24 часа зарегистрировали два случая, с начала пандемии 5 599 человек.