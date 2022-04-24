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В Башкирии за сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавируса

В Башкирии за сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавируса

16:51, 24 апр 2022

В Башкирии за последние сутки зарегистрировали 159 заболевших коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 24 апреля выявили 284 884 случая инфекции. Информацию об этом сообщили в Минздраве республики.

В стационарах региона находятся 152 человека. Амбулаторно лечатся 714 жителей. Всего выписано - 278 419 человек, из них 130 за последние сутки.

За последние 24 часа не зарегистрировали смертельных случаев от COVID-19. С начала пандемии известно о 5 599 умерших.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: статистика коронавируса Коронавирус в Башкирии
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