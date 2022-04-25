В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой

14:02, 25 апр 2022

С начала 2022 года в Башкирии зафиксировано 38 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сообщает управление Роспотребнадзора по РБ. Данные показатели в 3,8 раза превышают аналогичный период прошлого года.







Эксперты связывают рост заболеваемости с наличием благоприятных условий для грызунов и увеличением их популяции.



В региональном Роспотребнадзоре отметили, что в 2021 году также наблюдалось увеличение числа заболевших мышиной лихорадкой — на 31,9% выше предыдущих значений (610 случаев на 100 тыс. населения).





Большинство случаев инфицирования приходилось на жителей 30-39 лет (38,6%), доля детей до 17 лет составила 2,7% (17 человек).



При этом эпидемиологическая ситуация по Башкирии оценивалась как благополучная и составила 26,6% от общероссийских показателей. Превышение наблюдалось в Благовещенском, Янаульском, Мелеузовском, Нуримановском и Иглинском районах.

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Фото: pexels