В Башкирии от коронавируса за истекшие сутки скончались 5 человек
18:28, 30 апр 2022
В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще пять пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 619 человек. Об этом 30 апреля сообщил местный оперштаб.
COVID-19 тем временем подтвердился еще у 139 жителей. Всего на территории региона зарегистрировано более 285,7 тыс. случаев инфицирования.
Переболели коронавирусом свыше 279,2 тыс. человек, 155 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.
Прямо сейчас носителями инфекции в Башкирии являются 905 жителей.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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