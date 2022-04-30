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В Башкирии от коронавируса за истекшие сутки скончались 5 человек

В Башкирии от коронавируса за истекшие сутки скончались 5 человек

18:28, 30 апр 2022

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще пять пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 619 человек. Об этом 30 апреля сообщил местный оперштаб.

COVID-19 тем временем подтвердился еще у 139 жителей. Всего на территории региона зарегистрировано более 285,7 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 279,2 тыс. человек, 155 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Прямо сейчас носителями инфекции в Башкирии являются 905 жителей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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