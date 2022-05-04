В Башкирии продолжается ревакцинация от COVID-19

10:18, 04 май 2022

В Башкирии продолжается ревакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РБ, количество ревакцинированных в регионе на сегодня составляет 450 776 человек.







Напомним, ранее Глава РБ Радий Хабиров отмечал, что люди уже устали, но вакцинацию нужно продолжать. Руководитель региона просил поставить задачу муниципалитетам по ревакцинации. Эту работу необходимо проводить «до тех пор, пока с этой заразой не будет покончено», отметил Глава РБ.



Как уже сообщалось, заболеваемость ковидом после майских праздников в России может увеличиться, если появится новый штамм вируса.





Прогнозируется небольшой рост заболеваемости после майских праздников, но заболеть могут те, кто перенёс заболевание в начале текущего года. У переболевших «омикроном» в январе-феврале может снизиться иммунитет, а поскольку этим штаммом можно болеть несколько раз, то возможен небольшой подъем заболеваемости.

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