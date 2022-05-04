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В Башкирии 4 сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Башкирии 4 сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

18:53, 04 май 2022

Четвёртый день подряд республиканский оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией не фиксирует смерти от COVID-19 среди жителей Башкирии. Общее число жертв инфекции остановилось на 5 619.

За последние сутки диагноз подтвердился у 133 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 286 291 житель республики.

В ковид-госпиталях сегодня находятся 160 пациентов, домашнее лечение рекомендовано 740 заболевшим.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии продолжается ревакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РБ, количество ревакцинированных в регионе на сегодня составляет 450 776 человек.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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