В Башкирии 4 сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

18:53, 04 май 2022

Четвёртый день подряд республиканский оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией не фиксирует смерти от COVID-19 среди жителей Башкирии. Общее число жертв инфекции остановилось на 5 619.



За последние сутки диагноз подтвердился у 133 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 286 291 житель республики.







В ковид-госпиталях сегодня находятся 160 пациентов, домашнее лечение рекомендовано 740 заболевшим.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии продолжается ревакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РБ, количество ревакцинированных в регионе на сегодня составляет 450 776 человек.

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