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Стало известно число умерших от коронавируса детей в Башкирии

Стало известно число умерших от коронавируса детей в Башкирии

14:08, 05 май 2022

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Башкирии от этой болезни скончались два ребенка. Обе смерти произошли в 2021 году, сообщает РБК Уфа со ссылкой на Министерство здравоохранения РБ.

Согласно официальным данным, у детей были два и более сопутствующих заболеваний.

Отмечается, что с марта 2020 года коронавирусом заболели 45,3 тысячи несовершеннолетних. Большая часть случаев — 30,9 тысячи — зарегистрирована в этом году. Это связано с циркуляцией штамма «омикрон», которым заражаются в том числе дети.


В настоящее время для госпитализации юных пациентов в Башкирии развернуто 70 коек, 60 из которых находятся в ковид-госпитале в Зубово. Аппараты ИВЛ требовались 2% госпитализированных, в основном это дети с тяжелыми заболеваниями: врожденным пороком сердца, патологией ЦНС, онкогематологией, первичным иммунодефицитом, врожденной аномалией строения органов брюшной области.

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Источник: www.proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии
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