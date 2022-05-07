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Минздрав Башкирии опубликовал график работы больниц и поликлиник на 7-10 мая

Минздрав Башкирии опубликовал график работы больниц и поликлиник на 7-10 мая

08:00, 07 май 2022

Больницы и поликлиники Башкирии в период праздничных выходных с 7 по 10 мая будут работать по другому графику. Его опубликовало министерство здравоохранения республики.

– 7 и 10 мая медучреждения будут работать по графику субботы: с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00. В эти же дни жители смогут привиться от COVID-19.

– 8 мая – выходной день;

– 9 мая – праздничный день.

В Минздраве уточнили, что 7 и 10 мая лекарства по рецептам будут выписываться как в поликлиниках, так и на дому. Кроме того, с 7 по 10 мая круглосуточно продолжат работать подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь – в том числе пациентам с коронавирусом.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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