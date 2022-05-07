В Башкирии коронавирусом за сутки заболели 111 человек
20:04, 07 май 2022
В Башкирии за последние сутки официально зарегистрировано 111 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 7 мая известно о 286 667 жителей республики с COVID-19.
Минздрав региона также сообщил, что в стационарах находятся 156 человек, амбулаторно лечатся 693 человека. Выписали за сутки 154 человека, с начала пандемии – 280 250.
Погибли за последние 24 часа два человека, с начала пандемии – 5 623.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии планируют отменить штрафы за нарушение масочного режима. — Данной статьей предусмотрена ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов республики, принятых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии за последние сутки обнаружен у 1 546 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии COVID-19 за сутки заболел 4 261 человек
Общество в Башкирии
В Башкирии планируют отменить штрафы за нарушение масочного режима