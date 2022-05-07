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В Башкирии коронавирусом за сутки заболели 111 человек

В Башкирии коронавирусом за сутки заболели 111 человек

20:04, 07 май 2022

В Башкирии за последние сутки официально зарегистрировано 111 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 7 мая известно о 286 667 жителей республики с COVID-19.

Минздрав региона также сообщил, что в стационарах находятся 156 человек, амбулаторно лечатся 693 человека. Выписали за сутки 154 человека, с начала пандемии – 280 250.

Погибли за последние 24 часа два человека, с начала пандемии – 5 623.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии планируют отменить штрафы за нарушение масочного режима. — Данной статьей предусмотрена ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов республики, принятых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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