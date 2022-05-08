Жителей России предупредили о начале новой волны COVID-19

09:34, 08 май 2022

В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. С таким предупреждением выступил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.







«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном», — рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

По его словам, о подъеме заболеваемости коронавирусом свидетельствуют динамика смертности и рост числа госпитализаций. Однако, как утверждает иммунолог, большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом. «Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России», — пояснил он. Тем не менее, по прогнозу специалиста, масштабного подъема заболеваемости стоит опасаться осенью.

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