Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки подхватил 101 житель

16:43, 08 май 2022

В Башкирии от коронавируса за сутки скончались два пациента – столько же, сколько и накануне. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 625 человек. Об этом 8 мая сообщил региональный оперштаб.



За день COVID-19 подтвердился у 101 жителя Башкирии. Всего на территории республики зарегистрировано более 286,7 тыс. случаев инфицирования.



Переболели коронавирусом свыше 280,3 тыс. человек, 56 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.



Прямо сейчас носителями инфекции являются 837 жителей региона: 146 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.



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