Оформление инвалидности в 2022 году: новые правила с 1 июля

12:22, 12 май 2022

Из-за пандемии коронавируса до 1 июля текущего года все медико-социальные экспертизы проводились и проводятся в заочном порядке. С 1 июля 2022 года ковидные ограничения снимаются, и, соответственно, меняется механизм оформления необходимых документов. Рассказываем, что нужно сделать и в какие сроки.

С чего начать оформление









Прежде всего, необходимо обратиться в поликлинику для оформления направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ). После проведения всех необходимых обследований там вам оформят направление формы № 088/у и передадут в бюро МСЭ.

Какие понадобятся документы

Кто готовит бумаги





Паспорт, свидетельство о рождении (для ребенка до 14 лет), военный билет (для военнослужащих); если инвалидность оформляется через представителя, то его паспорт и документ о полномочиях; медицинские документы. Если инвалидность является следствием травмы на производстве или профзаболевания, – соответствующие акты; если необходимо провести МСЭ на дому, в направлении на МСЭ делается отметка о том, что по состоянию здоровья человек не может прийти в бюро.

Человеку, оформляющему инвалидность, с июля не придется собирать никакие бумаги и информацию о своем здоровье. Все это сделает медицинская организация, в которой он наблюдается, и она же отправит все документы единым пакетом на МСЭ. Причем теперь совершенно не важно, государственная эта клиника или частная, приписан к ней пациент или нет.

Важное новшество

Где проводится освидетельствование

Что такое ИПРА









С июля гражданин сможет выбрать: присутствовать ему лично при проведении освидетельствования и оформлении индивидуальной программы реабилитации или абилитации или же пройти процедуру заочно.Экспертизу можно пройти в бюро по месту жительства, на дому (при невозможности явки по состоянию здоровья), в стационаре во время лечения либо заочно. Кстати, для освидетельствования человек может пригласить любого нужного ему специалиста.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации дает возможность бесплатно получить технические средства (инвалидную коляску, протезы), лекарства, санаторно-курортные путевки и другие средства реабилитации. ИПРА вместе со справкой об инвалидности предоставляется инвалиду в бумажном либо электронном виде на едином портале Госуслуг.

Если отказали в установлении инвалидности

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В этом случае можно обратиться в главное бюро МСЭ в месячный срок со дня получения решения. Главное бюро не позднее 30 рабочих дней со дня поступления заявления проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.Если решение не изменили, то его можно обжаловать в Федеральном бюро МСЭ (г. Москва). Если и там не будет положительного ответа, то прямая дорога в суд. Но это уже конечная инстанция.