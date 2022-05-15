"Издевательство над людьми": жители Башкирии возмутились ситуацией

09:44, 15 май 2022

Жители Белебея обратились к властям с требованием не закрывать отделение в местной больнице. Они говорят, что людям придется преодолевать почти 100 километров ради приема врача.







«Можно в Белебее не закрывать инфекционное отделение и СПИД лабораторию? Не у всех есть возможность ездить за 70 км в соседний район. Население в городе не маленькое.



Это просто издевательство над людьми!!! Беременные тоже вынуждены, ездить в Октябрьский за 90 км на УЗИ — три раза за беременность в перинатальный центр за свой счёт, хотя у нас отремонтировали и функционирует свой роддом.



В Белебее и так специалистов не хватает, а тут ещё позакрывали всё! Куда писать коллективную жалобу? Или белебеевцам митинг организовать, чтобы нас услышали?», — обратилась Екатерина В.

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Фото: pixabay