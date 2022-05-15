В Башкирии выбрали лучшую акушерку 2022 года
13:07, 15 май 2022
В уфимском Доме профсоюзов наградили победителей конкурса «Лучшая акушерка 2022 года».
Лучшей акушеркой была признана Ирина Кукушкина, работающая в Белебеевской центральной районной больнице. Она обошла 30 полуфиналисток. Всего было 1516 претендентов на это звание.
Ирина Кукушкина параллельно основной работе преподаёт в медколледже, поэтому хорошо владеет и практикой, и теорией. Медик признаётся, что работа акушеркой – это её призвание.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ
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