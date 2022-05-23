В Башкирии разработали план ревакцинации до конца августа

11:40, 23 май 2022

В Башкирии разработан план по ревакцинации населения до 31 августа. Об этом во время оперативного совещания в правительстве РБ сообщил и.о. министра здравоохранения РБ Азат Рахматуллин.







Уже ревакцинировались 513338 человек. Наибольший процент ревакцинированных в Агидели (87,9 процента), Бижбулякском районе (84,71 процента), Зианчуринском районе (80 процентов). В среднем по Башкирии процент ревакцинированных достиг 34,97 процента. В Уфе ревакцинировались 36,36 процента населения, подлежащего вакцинации.



По словам министра очень активно включились в работу по ревакцинации государственные служащие. Больше всего ревакцинированных в аппарате правительства, Минфине РБ и Минземимущества РБ.





Глава РБ Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за то, что работа по ревакцинации активно началась, и сообщил, что уже принял решение ревакцинироваться.

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