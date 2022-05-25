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Жительницы Башкирии могут заработать 40 тысяч рублей став донорами яйцеклеток

Жительницы Башкирии могут заработать 40 тысяч рублей став донорами яйцеклеток

09:43, 25 май 2022

Жительницы Башкирии могут стать донорами яйцеклеток и заработать 40 тысяч рублей. Желающим помочь кому-то стать счастливыми родителями необходимо обратиться в Республиканский медико-генетический центр в Уфе.

Как сообщили в медучреждении, кандидаты в доноры должны соответствовать определенным требованиям. Так, донором может стать женщина от 18 до 35 лет физически и психически здоровая, без вредных привычек и тяжёлых хронических заболеваний. Приветствуется приятная внешность. Необходимым условием для донорства также является отсутствие следующих заболеваний: ВИЧ-инфекции, сифилиса, гепатитов, онкологических заболеваний, тромбозов, сахарного диабета, эндометриоза.

Кроме того, кандидат в доноры должен пройти обязательное медико-генетическое обследование за счёт центра.


Поводом для отказа в донорстве могут послужить нерегулярный менструальный цикл, поликистоз яичников, операции на яичниках, а также постоянный прием лекарственных препаратов, прием противозачаточных препаратов не менее одного менструального цикла, грудное вскармливание.

Донорам гарантируется полная анонимность.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: psymedcare.ru
Теги: Уфа
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