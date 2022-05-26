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В Башкирии родители обнаружили в детской больнице ребенка с открытой формой туберкулеза

В Башкирии родители обнаружили в детской больнице ребенка с открытой формой туберкулеза

18:28, 26 май 2022

Все дело в том, что в палату педиатрического отделения врачи поместили ребенка с открытой формой туберкулеза. Об этом сообщил отец одного из пациента.

В Уфе в детской клинической больнице № 17 пациенты оказались под угрозой заражения туберкулезом. Об этом корреспонденту МКсеть сообщил уфимец, чьи жена и маленький сын были госпитализированы в медучреждение.

Евгений рассказывает, что его жена и ребенок лежали в палате педиатрического отделения в период с 4 по 11 апреля. По его словам, в одно время с ними, но в соседней палате, находился ребенок с открытой формой туберкулеза. Мужчина предполагает, что ни врачи, ни родители не знали о диагнозе маленького пациента.

Так, со слов Евгения, в палатах в среднем находилось по два-четыре ребенка вместе с родителями, возраст детей — до трех лет. Теперь, считает отец мальчика, дети имеют риск подхватить заболевание.

— Там все педиатрическое отделение контактное, так как дети и мамы свободно перемещались по отделению. Дети играли с друг другом. Ребенок с туберкулезом был в другой палате, там же лежали малыши,
объяснил Евгений.

Позже, как рассказывает Евгений, пациента с открытой формой туберкулеза доставили в соответствующее учреждение. Уфимец подчеркивает, что больнице не дают информацию о том, когда у ребенка заподозрили туберкулез.

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Источник: mkset.ru
Теги: Уфа
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