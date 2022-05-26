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Айрат Рахматуллин назначен министром здравоохранения Башкирии

Айрат Рахматуллин назначен министром здравоохранения Башкирии

18:35, 26 май 2022

Новым министром здравоохранения Башкирии назначен Рахматуллин Айрат Разифович. Информацию о кадровых перестановках подтвердили в региональном Минздраве. Известно, что с марта 2021 года до назначения Айрат Рахматуллин возглавлял больницу № 18 в Уфе.

На сайте Башкирского государственного медицинского университета сообщается, что Айрат Рахматуллин является кандидатом медицинских наук, врачом первой квалификационной категории. Новый министр написал 12 научных работ. Он также является членом башкирского отделения Всероссийского общества неврологов, Европейской академии неврологов.

Напомним, что ранее министром здравоохранения работал Максим Забелин. Однако 28 марта стало известно, что он назначен руководителем администрации главы РБ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Айрата Рахматуллина
Теги: здравоохранение Рахматуллин Айрат Разифович
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