В Башкирии хотят приостановить масочный режим

20:45, 01 июн 2022

Сегодня, 1 июня, глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить указ о приостановке масочного режима. Ранее руководитель управления Роспотребнадзора рассказала о снижении числа заболевших.







— Сегодня мы наблюдаем активный спад заболеваемости не только ковидом, но и другими острыми респираторными инфекциями. Именно это дало возможность сегодня приостановить действие масочного режима. Дальше всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в республике и по стране в целом, — заявила Анна Казак.





По данным на 1 июня, в Башкирии на данный момент почти 289 000 заболевших коронавирусом. Из них новых заболеваний — 96. За всё время от коронавируса в республике умерло почти 6 000 человек. Ранее правительство Башкирии разрешило родителям ходить на праздники в школы и детские сады.

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