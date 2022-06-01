Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии отменили антиковидные ограничения

В Башкирии отменили антиковидные ограничения

22:30, 01 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров внес поправки в указ о временной отмене масочного режима. Сегодня, 1 июня, рассказываем, кто все-таки будет должен носить маски.

Несмотря на послабление мер, масочный режим должны будут соблюдать люди старше 65 лет. Указ также отменяет требование об измерении температуры тела при входе в организации.

Напомним, в республике отменили масочный режим из-за снижения заболеваемости коронавирусом.

Читайте также:

В школах и детсадах Башкирии снимут коронавирусные ограничения
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии корона
Читайте также

Радий Хабиров выступил против отмены масочного режима в Башкирии
Политика в Башкирии
Радий Хабиров выступил против отмены масочного режима в Башкирии
Хабиров рассказал, сохранится ли масочный режим в Башкирии
Политика в Башкирии
Хабиров рассказал, сохранится ли масочный режим в Башкирии
В Башкирии хотят приостановить масочный режим
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии хотят приостановить масочный режим
Радий Хабиров потребовал навести порядок в некоторых городах республики, где не соблюдают масочный режим
Общество в Башкирии
Радий Хабиров потребовал навести порядок в некоторых городах республики, где не соблюдают масочный режим


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: