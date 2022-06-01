В Башкирии отменили антиковидные ограничения
22:30, 01 июн 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров внес поправки в указ о временной отмене масочного режима. Сегодня, 1 июня, рассказываем, кто все-таки будет должен носить маски.
Несмотря на послабление мер, масочный режим должны будут соблюдать люди старше 65 лет. Указ также отменяет требование об измерении температуры тела при входе в организации.
Напомним, в республике отменили масочный режим из-за снижения заболеваемости коронавирусом.
Источник:
ufa1.ru
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