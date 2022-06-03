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Путин удостоил высоких наград медиков Башкирии

Путин удостоил высоких наград медиков Башкирии

14:08, 03 июн 2022

Президент России Владимир Путин поощрил почетными грамотами медицинских работников Башкортостана. Распоряжение Президента России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

За    высокий    профессионализм,   заслуги    в   организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены:

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городской клинической больницы N 1 города Стерлитамака Денисова Юлия Владимировна;

вpaч государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Учалинской центральной городской больницы Марбиева Фаниля Марсовна;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Туймазинской центральной районной больницы Мухаметьянов Ирек Хусаинович;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканской клинической инфекционной больницы, Республика Башкортостан Файрушина Альфия Габдулловна;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городской больницы города Кумертау Xасанов Марат Шаукатович;


заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городской клинической больницы Демского района города Уфы Чакрян Сергей Арутюнович;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Республиканской клинической больницы N 2 Юмагужина Лилия Ахатовна;

заведующая отделением филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканской клинической инфекционной больницы Клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово, Республика Башкортостан Юсупова Залифа Мухамматовна.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городской клинической больницы Демского района города Уфы Филипповой Зифе Рызвановне;

старшей медицинской сестре государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Учалинской центральной городской больницы Хилажевой Резеде Зульфаровне;

заведующему отделением филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканской клинической инфекционной больницы Клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово, Республика Башкортостан Хисамиеву Флориду Рафаэлевичу.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Еникеева Динара Раисовна.



Кроме того, почетное звание заслуженный строитель Российской Федерации присвоено генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Инвестрайстройзаказчик» - специализированного застройщика Республики Башкортостан Бережневу Ивану Владимировичу.

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Источник: www.bashinform.ru
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