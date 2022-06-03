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В Башкирии замминистру здравоохранения, у которой прошли обыски, вручили медаль

В Башкирии замминистру здравоохранения, у которой прошли обыски, вручили медаль

14:20, 03 июн 2022

Заместителю министра здравоохранения Башкирии Ирине Кононовой вручили памятную медаль профсоюза медиков России за особый вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в Минздраве республики, под руководством Кононовой в регионе была организована помощь населению в условиях пандемии коронавируса. Речь идет об обеспечении лекарствами и вакцинами, а также об открытии ковид-госпиталей и провизорных отделений. В ведомстве добавили, что при участии чиновницы были налажены вопросы труда и отдыха медработников, а также соблюдения их трудовых прав.


Напомним, 28 апреля силовики провели у Ирины Кононовой обыски. Следственные мероприятия были связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий при закупке лекарств на десятки миллионов рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Минздрав РБ
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