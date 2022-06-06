В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 83 человек. Всего, по информации Минздрава РБ, в республике за время пандемии опасную инфекцию выявили уже у 289 095 человек.
В стационарах в настоящее время лечатся 134 человека с коронавирусом, в том числе 81 пациент старше 60 лет. Из них в тяжелом состоянии находятся 19. Амбулаторно лечение проходят 425 жителей республики, в том числе 161 человек в возрасте 60+.
За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 77 человек. Всего выздоровели 282 837 человек.
За сутки от коронавируса умер один пациент. Общее число смертей от COVID-19 достигло 5 699, в том числе в возрасте старше 60 лет скончались 4 880 человек.